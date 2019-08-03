АрМИ-2019. Прямая трансляция церемонии открытия Пятых Армейских международных игр

В парке «Патриот» проходит торжественная церемония открытия Пятых Армейских международных игр - АрМИ-2019.

В общей сложности в рамках Игр предстоит провести 31 конкурс: «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Снайперский рубеж», «Авиадартс», «Десантный взвод», «Морской десант», «Кубок моря», «Глубина», «Мастера артиллерийского огня», «Мастер-оружейник», «Чистое небо», «Уверенный прием», «Отличники войсковой разведки», «Открытая вода», «Безопасный маршрут», «Инженерная формула», «Безопасная среда», «Мастера автобронетанковой техники», «Рембат», «Эльбрусское кольцо», «Верный друг», «Военно-медицинская эстафета», «Полевая кухня», «Страж порядка», «Военное ралли», «Конный марафон», «Полярная звезда» и «Аварийный район».

Еще один конкурс Игр - «Саянский марш» - уже прошел в феврале. Он стал первым и пока единственным в зимней программе АрМИ.

С правилами каждого конкурса можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

Игры в этом году состоятся на территории сразу десяти государств: 16 состязаний пройдут на территории России, четыре - в Китае, три - в Казахстане, по два - в Белоруссии и Иране и по одному - в Азербайджане, Армении, Индии, Монголии и Узбекистане.

Победители и призеры конкурсов будут определяться по результатам соревнований судьями.