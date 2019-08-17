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Церемония закрытия юбилейных Пятых Армейских международных игр. Прямая трансляция

Кирилл Кунецкий
20:54 17.08.2019
«Звезда» ведет прямую трансляцию закрытия Пятых Армейских международных игр
© Фото: ТРК Звезда

В парке «Патриот» проходит торжественная церемония закрытия Пятых Армейских международных игр. Звезда ведет прямую трансляцию мероприятия.

В рамках АрМИ-2019 был проведен 31 конкурс: «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Снайперский рубеж», «Авиадартс», «Десантный взвод», «Морской десант», «Кубок моря», «Глубина», «Мастера артиллерийского огня», «Мастер-оружейник», «Чистое небо», «Уверенный прием», «Отличники войсковой разведки», «Открытая вода», «Безопасный маршрут», «Инженерная формула», «Безопасная среда», «Мастера автобронетанковой техники», «Рембат», «Эльбрусское кольцо», «Верный друг», «Военно-медицинская эстафета», «Полевая кухня», «Страж порядка», «Военное ралли», «Конный марафон», «Полярная звезда» и «Аварийный район». Еще один конкурс Игр - «Саянский марш» - состоялся в феврале. Это первое и пока единственное состязание в зимней программе АрМИ.

Соревнования проходили на территории сразу десяти государств: 15 состязаний - на территории России, четыре - в Китае, три - в Казахстане, по два - в Белоруссии и Иране и по одному - в Азербайджане, Армении, Индии, Монголии и Узбекистане.

На церемонии закрытия Армейских международных игр состоится награждение победителей финала первого дивизиона конкурса «Танковый биатлон». В нем за золото сразились экипажи России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. Первое место заняла команда России, второе досталось Белоруссии, а замкнул тройку лидеров Казахстан.

Награды вручат начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов и главком Сухопутными войсками России, президент Международной ассоциации Армейских игр генерал армии Олег Салюков.

На церемонии закрытия глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу наградит победителей общекомандного зачета Кубком Армейских международных игр. По итогам всех соревнований его обладателем становится Россия. У нашей страны 16 золотых, 12 серебряных и три бронзовые медали. 

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