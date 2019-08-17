АрМИ-2019. «Звезда» покажет финал «Танкового биатлона»

Решающая гонка за первое место в одном из самых популярных конкурсов АрМИ - «Танковом биатлоне» пройдет сегодня на подмосковном полигоне Алабино. За золото поборются команды России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.

Ранее в парке «Патриот» прошла финальная жеребьевка конкурса, где определились цвета танков, на которых выступят команды. Российским танкистам досталась красная боевая машина. Белорусы будут проходить трассу на зеленом танке, экипаж из Казахстана - на синем, а азербайджанцы - на желтом.

«Звезда» покажет прямую трансляцию финала конкурса на своем сайте и в приложении на Smart TV в высоком разрешении, а также в социальных сетях и в эфире нашего телеканала в 16:20.