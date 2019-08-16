АрМИ-2019. «Танковый биатлон». Лучшие моменты
Ранее во II дивизионе конкурса победу одержал экипаж из Узбекистана.
© Фото: ТРК "Звезда"
На подмосковном полигоне Алабино проходит конкурс «Танковый биатлон». Это состязание является одним из самых зрелищных и популярных на Армейских международных играх.
Победитель II дивизиона уже определился, золото досталось команде из Узбекистана. До финала I дивизиона конкурса осталось два дня. Решающая гонка пройдет 17 августа. За золото сразятся команды России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.
Прямую трансляцию финала конкурса «Танковый биатлон» с полигона Алабино смотрите на сайте «Звезды», в социальных сетях и в приложении на Smart TV в высоком разрешении, а также в эфире нашего телеканала в 16:30.