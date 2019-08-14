АрМИ-2019. «Танковый биатлон». Лучшие моменты

На подмосковном полигоне Алабино проходит конкурс «Танковый биатлон». Это состязание является одним из самых зрелищных и популярных на Армейских международных играх.

Заветную путевку в решающий этап получили военнослужащие из России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Кубы, Уганды и Вьетнама.

Во втором дивизионе продемонстрируют мастерство танкисты из Узбекистана, Вьетнама, Уганды и с Кубы. В первом же выступят команды России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.

Финал II дивизиона конкурса «Танковый биатлон» состоится 15 августа. А победителя I дивизиона определят 17 августа в день закрытия АрМИ-2019.

Прямую трансляцию конкурса «Танковый биатлон» с полигона Алабино смотрите на сайте «Звезды», в социальных сетях телеканала и в приложении на Smart TV.