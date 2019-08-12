АрМИ-2019. «Танковый биатлон». Полуфинал: прямой эфир

На подмосковном полигоне Алабино проходит конкурс «Танковый биатлон». Это состязание является одним из самых зрелищных и популярных на Армейских международных играх.

Заезды индивидуальной гонки уже завершились. Проходит второй этап «Танкового биатлона» - «Эстафета». В ней участвуют по три танковых экипажа от команды. Заезд проходит на одном танке с заменой экипажа. Команды стартуют одновременно. Каждый экипаж проходит 4 круга, преодолевая препятствия и поражая цели на трех огневых рубежах.

12 августа в полуфинале сразятся команды из Монголии, России, Беларуси и Венесуэлы.

Соревнования танкистов в Алабино продлятся вплоть до окончания Игр - 17 августа. Экипажи разных стран традиционно выходят на заезд на танках Т-72.

В состав каждой команды входят начальник и четыре танковых экипажа - три основных и один резервный. Также в составе - тренерская группа из двух человек и группа технического обеспечения.

С правилами «Танкового биатлона» можно ознакомиться на нашем сайте, а посмотреть трансляцию - на tvzvezda.ru и в приложении «Звезды» на Smart TV.