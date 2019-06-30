Форум «Армия-2019». Эксклюзивные интервью из студии «Звезды» за 30 июня

Рекордное количество гостей сегодня могут посетить военно-технический форум «Армия-2019». Воскресенье - завершающий день в работе крупнейшей выставки, но шанс увидеть лучшую российскую боевую технику в действии еще есть.

Все дни форума в парке «Патриот» вела работу студия нашего телеканал, куда к обозревателю Алексею Самолетову приходили ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

По этой ссылке можно посмотреть все интервью из студии «Звезды» за 25 июня, по этой - за 26 июня, тут - за 27 июня, тут - за 28 июня, а тут - за 29 июня.

Интервью в студии «Звезды» в парке «Патриот» 30 июня:

10.05 - Аветик Керобян, председатель военно-промышленного комитета Республики Армения;

10.20 - Анатолий Колосов, командир научной роты ВМФ и Тамир Салехов, оператор научной роты ВМФ.