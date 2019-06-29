Форум «Армия-2019». Эксклюзивные интервью из студии «Звезды» за 29 июня

Сегодня - предпоследний день работы форума «Армия-2019», открывшегося накануне не только для специалистов, но и для всех желающих. Кроме того, проходят мероприятия форума теперь не только в парке «Патриот», но и во многих российских регионах.

В «Патриоте» же продолжает работать и студия телеканала «Звезда», в которой проходят интервью с ключевыми фигурами Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущими военными экспертами, руководителями крупных корпораций и государственными руководителями.

По этой ссылке можно посмотреть все интервью из студии «Звезды» за 25 июня, по этой - за 26 июня, тут - за 27 июня, а тут - за 28 июня.

Интервью в студии «Звезды» в парке «Патриот» 29 июня:

10.00 - Виктория Каяева, Главный документовед Центрального архива Министерства обороны РФ;