Демонстрация возможностей вооружения и военной техники армии России: прямая трансляция

В программе показа, в частности, значатся пролет образцов авиационной техники ( Миг-29смт, Су-30см, Су-34, Су-35с), физкультурно-оздоровительное мероприятие «Гонка Героев» и выступление авиационной пилотажной группы «Стрижи» на Миг-29.

Также зрители увидят военное шоу «Вежливые люди», нанесение ударов вертолетами Ка-52 и Ми-35м, демонстрацию возможностей противотанковых и огнеметных средств СПТРК «Хризантема» СПТП «Спрут-СД», КУВ «Корнет-Д», БМО-Т, ТОС-1А и демонстрацию возможностей вооружения и военной техники общевойсковых и танковых подразделений: Т-80У-Е1, Т-72Б3, Т-90А, БМП-2, БМП-3, БМД-4М, БТР-82А.

Помимо этого запланирована демонстрация возможностей вооружения и военной техники РВ и А: САО «Хоста», САУ «Мста-С», РСЗО «Торнадо-Г», ТЗМ и СПУ «Искандер-М», ТЗМ и РСЗО «Смерч», РЛС «Аистенок», ЗРС С-300В, СП «Малка», СМ «Тюльпан», а также средств ПВО: ЗРПК «Тунгуска-М1», ЗРПК «Панцирь-С1», ЗСУ «Шилка-М4», ЗРК «Стрела-10МН», ЗРК «Тор-М2».

На показе можно будет посмотреть работу техники ВДВ и разведывательных подразделений по десантированию и огневому поражению с участием БТР-МДМ, мотовездеходов и вертолетов Ми-8АМТШ и многое другое.

Полная программа динамических показов на 29 июня доступна на сайте форума.