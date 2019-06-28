Форум «Армия-2019». Эксклюзивные интервью из студии «Звезды» за 28 июня

Новейшие образцы военной техники с сегодняшнего дня могут увидеть обычные зрители. И не только увидеть, но и потрогать и даже забраться на танк или БТР. Форум «Армия-2019», который до этого был доступен только специалистам, сегодня открывает двери для всех желающих. И таких желающих за три дня там ждут не меньше миллиона.

В парке «Патриот» продолжает работать и студия телеканала «Звезда», в которой проходят интервью с ключевыми фигурами Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущими военными экспертами, руководителями крупных корпораций и государственными руководителями.

По этой ссылке можно посмотреть все интервью из студии «Звезды» за 25 июня, по этой - за 26 июня, а тут - за 27 июня.

Интервью в студии «Звезды» в парке «Патриот» 28 июня:

10.00 - Олег Щербинин и Ольга Архипова, инженеры ПАО «Компания «Сухой» ОКБ Сухого;