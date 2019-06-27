Форум «Армия-2019». Эксклюзивные интервью из студии «Звезды» за 27 июня

С 25 по 30 июня в парке «Патриот» проходит Международный военно-технический форум «Армия-2019». В нем участвуют порядка 120 иностранных делегаций и почти половина из них представлена на уровне министров обороны и начальников генеральных штабов.

На форуме работает студия телеканала «Звезда», в которой будут проходить интервью с ключевыми фигурами Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущими военными экспертами, руководителями крупных корпораций и государственными руководителями.

Все новости обо всех событиях на форуме «Армия-2019» можно прочесть тут. По этой ссылке - все эксклюзивные интервью из студии «Звезды» за 25 июня, а тут - все эксклюзивные интервью из студии «Звезды» за 26 июня.

Интервью в студии «Звезды» в парке «Патриот» 27 июня:

После 10.30 - Артем Вяткин, председатель Военно-научного комитета РВСН.