Удары авиации, «Спрут-СД», стрельба «Солнцепека»: динамический показ с форума «Армия-2019»

Динамический показ состоит из нескольких эпизодов. Один из них - удар авиации, в котором задействованы Ми-35М и Ка-52. Для объективной оценки практических действий войск, а также выдачи актуальной информации по боевому применению огневых средств поражения группировки, используются комплексы с беспилотными летательными аппаратами ближнего действия «ЭЛЕРОН-3», и малой дальности «ОРЛАН-10».

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