Удары авиации, «Спрут-СД», стрельба «Солнцепека»: динамический показ с форума «Армия-2019»
Динамический показ происходит на полигоне Алабино и состоит из нескольких эпизодов. Зрители могут увидеть возможности современных образцов вооружения, военной и специальной техники.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
«Звезда» ведет прямую трансляцию с полигона Алабино Западного военного округа, где вниманию зрителей представлен динамический показ возможностей современных образцов вооружения, военной и специальной техники.
Динамический показ состоит из нескольких эпизодов. Один из них - удар авиации, в котором задействованы Ми-35М и Ка-52. Для объективной оценки практических действий войск, а также выдачи актуальной информации по боевому применению огневых средств поражения группировки, используются комплексы с беспилотными летательными аппаратами ближнего действия «ЭЛЕРОН-3», и малой дальности «ОРЛАН-10».