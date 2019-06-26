Форум «Армия-2019». Эксклюзивные интервью из студии «Звезды» за 26 июня

На форуме «Армия-2019» работает студия телеканала «Звезда», в которой будут проходить интервью с ключевыми фигурами Министерства обороны и военно-промышленного комплекса, ведущими военными экспертами, руководителями крупных корпораций и государственными руководителями.

В форуме участвуют 120 официальных делегаций иностранных государств, российская сторона на экспозиции представляет более 350 единиц вооружения военной и спецтехники из наличия Минобороны РФ, в том числе 12 ранее никогда не демонстрировавшихся новинок. Научно-деловая программа включает в себя свыше 170 мероприятий.

Все новости обо всех событиях на форуме «Армия-2019» можно прочесть тут. По этой ссылке - все эксклюзивные интервью из студии «Звезды» за 25 июня.

Интервью в студии «Звезды» в парке «Патриот» 26 июня:

10.35 - Василий Елистратов, Начальник научно-исследовательского отдела ВДВ;

11.00 - Александр Комиссаров, президент ассоциации «АСВ ГОЗ», Антон Алексеев, коммерческий директор АО «РТ-Логистика», Александр Стрижков, командир батальона полиции Росгвардии;

После 11.00 - начальник ГУНИД МО РФ генерал-майор Андрей Гончаров;

После 15.00 - Альберт Баков, генеральный директор АО «ЦНИИТОЧМАШ».