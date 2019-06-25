Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Прямая трансляция Форум «Армия-2019» ТЕГИ

Форум «Армия-2019». Эксклюзивные интервью из студии «Звезды»

Вадим Иванов
10:25 25.06.2019
Телеканал «Звезда» ведет трансляции из парка «Патриот», где с 25 по 30 июня проходит Международный военно-технический форум.
Форум «Армия-2019». Эксклюзивные интервью из студии «Звезды»
© Фото: ТРК "Звезда"

На форуме «Армия-2019» работает студия телеканала «Звезда», в которой будут проходить интервью с ключевыми фигурами Министерства обороны и военно-промышленного комплекса, ведущими военными экспертами, руководителями крупных корпораций и государственными руководителями.

К настоящему моменту 120 официальных делегаций иностранных государств подтвердили свое участие в «Армии-2019». Как отметили в Минобороны, экспозицию форума в том числе составят более 350 единиц вооружения военной и спецтехники из наличия ведомства. В этом году ожидается целый парад новинок - 12 новейших образцов вооружения и военной техники, которые ранее никогда не демонстрировались.

Научно-деловая программа будет включать в себя более 170 мероприятий, в ней примут участие более 12 тысяч специалистов.

Интервью в студии «Звезды» в парке «Патриот» 25 июня:

11.00 - Филиппов Павел Васильевич, генеральный директор ФГУП «Крыловский государственный научный центр»;

15.30 -  Картаполов Андрей Валериевич, заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ;

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата25.06.2019, 05:57
Международный военно-технический форум «Армия-2019» начинает работу
Дата23.06.2019, 07:03
На голых кулаках: Лобов одержал убедительную победу над Малиньяджи
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата25.06.2019, 08:54
Новейший корвет «Громкий» продемонстрируют во Владивостоке на «Армии-2019»
Дата24.06.2019, 08:57
Женский взгляд: история летчицы-штурмана, прошедшей Войну в женском авиаполку
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Форум «Армия-2019»
10:25 Прямая трансляция
Форум «Армия-2019». Эксклюзивные интервью из студии «Звезды»
10:22 В стране и мире
Более 1000 образцов продукции представит «Ростех» на «Армии-2019»
08:57 ОПК
Госиспытания новейшего БТР К-16 «Бумеранг» стартуют в июле 2019 года
08:54 ОПК
Новейший корвет «Громкий» продемонстрируют во Владивостоке на «Армии-2019»
05:58 Армия
Видео
Новый электромобиль «Калашников» могут отдать на тест Ричарду Хаммонду
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
09:59 Армия
Мантуров: С-400 начнут поставлять Турции в ближайшее время
09:41 В стране и мире
Видео
200 военных прыгнули с парашютами на учениях «Славянское братство»
09:10 ОПК
Мантуров: С-500 «Прометей» готова к серийному производству
08:09 В стране и мире
Видео
В NASA рассказали о нештатной ситуации при посадке «Союза-МС11»
05:58 Армия
Видео
Новый электромобиль «Калашников» могут отдать на тест Ричарду Хаммонду
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Актеры МХАТа попросили Путина вернуть пост худрука Дорониной
Тысячи неопубликованных фото теракта 9/11 случайно нашли в Нью-Йорке
Видео
Представитель Украины в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба
Спасатели рассказали подробности об аварии под Самарой, в которой погибла певица
Билл Гейтс рассказал о главной ошибке Microsoft за всю историю
Видео
Четверть века спустя: как Россия остановила грузино-абхазский конфликт
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.