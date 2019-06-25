Форум «Армия-2019». Эксклюзивные интервью из студии «Звезды»

На форуме «Армия-2019» работает студия телеканала «Звезда», в которой будут проходить интервью с ключевыми фигурами Министерства обороны и военно-промышленного комплекса, ведущими военными экспертами, руководителями крупных корпораций и государственными руководителями.

К настоящему моменту 120 официальных делегаций иностранных государств подтвердили свое участие в «Армии-2019». Как отметили в Минобороны, экспозицию форума в том числе составят более 350 единиц вооружения военной и спецтехники из наличия ведомства. В этом году ожидается целый парад новинок - 12 новейших образцов вооружения и военной техники, которые ранее никогда не демонстрировались.

Научно-деловая программа будет включать в себя более 170 мероприятий, в ней примут участие более 12 тысяч специалистов.

Интервью в студии «Звезды» в парке «Патриот» 25 июня:

11.00 - Филиппов Павел Васильевич, генеральный директор ФГУП «Крыловский государственный научный центр»;

15.30 - Картаполов Андрей Валериевич, заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ;