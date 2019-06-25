Церемония открытия Международного военно-технического форума «Армия-2019»
«Армия» - это крупнейшая площадка для демонстрации передовых достижений российской оборонки и военно-технического сотрудничества.
В подмосковном парке «Патриот» проходит церемония открытия Международного военно-технического форума «Армия-2019». «Звезда» ведет прямую трансляцию мероприятия.
Павильоны форума занимают более полумиллиона квадратных метров.В них представлены 26 тысяч экспонатов.
Форум «Армия-2019» посетят свыше 120 официальных делегаций иностранных государств.
Научно-деловая программа будет включать в себя более 170 мероприятий, в ней примут участие более 12 тысяч специалистов.