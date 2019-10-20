Прямая трансляция салюта на Поклонной горе в честь 75-летия освобождения Белграда
Звуковое сопровождение обеспечивает батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
© Фото: MOD Russia via Globallookpress
«Звезда» ведет прямую трансляцию праздничного салюта на Поклонной горе в Москве в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
Всего в небо российской столицы выпустят более пятидесяти видов фейерверков. Купол разрывов составит около трехсот метров. Звуковое сопровождение обеспечивает батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
Салюты прогремят в честь освобождения ряда советских и европейских городов вплоть до мая 2020 года, когда Москва отметит годовщину освобождения Берлина и Праги.