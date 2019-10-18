Впервые в истории: прямая трансляция выхода в открытый космос двух женщин-астронавтов

Астронавты Кристина Кук и Джессика Меир должны заменить блок зарядки аккумуляторной батареи. Он вышел из строя около недели назад.

Как ожидается, ремонт займет у девушек около трех с половиной часов. Все происходящее будет транслироваться в прямом эфире. До Кук и Меир в открытом космосе уже побывали 13 женщин.

Две женщины выходят в открытый космос впервые в истории человечества.

Первой женщиной, которая совершила такой выход, была советский космонавт Светлана Савицкая - в 1984 году.