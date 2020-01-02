Пулеметных дел мастер: 140 лет со дня рождения легендарного оружейника Василия Дегтярева

Старинная фамилия Дегтяревых тесно связана с историей Тульского завода - старейшего оборонного предприятия России. Василий Алексеевич родился в семье потомственных оружейников. К ремесленному труду он был приучен с самого раннего детства, а уже в 11 лет был определен в мастерскую. В то время на заводе кипела работа над постановкой в серию винтовки Мосина. Мальчика приставили к «шарманке» - механическому устройству для проверки качества винтовочных пружин. Для ребенка это была тяжелая монотонная работа, а Дегтяреву, как он напишет в мемуарах, уже тогда «хотелось учиться оружейному мастерству, что-то придумывать, мастерить, изобретать».

Раз увидав на улице велосипед, диковинку в дореволюционной России, он смастерил свой собственный - трехколесный, с цепной передачей, как у заводских станков.

«Велосипед лязгал, грохотал, скрипел, стучал железными колесами. Из дворов выскакивали собаки, заливаясь отчаянным лаем», - вспоминал Дегтярев.

Впрочем, со временем он его доработал, и велосипед даже принес своему создателю некоторую славу: со всего города приходили поглядеть. Однако на заводе применения своей тяги к изобретательству Дегтярев не находил. Так продолжалось до 17 лет. К этому времени будущий оружейник был уже опытным слесарем.

Все изменил призыв на военную службу: молодой человек был направлен в офицерскую стрелковую школу в Ораниенбауме, где испытывались новейшие образцы оружия - европейские и американские. Тут Дегтяреву помог случай: на занятиях по огневой подготовке руководитель решил «побаловать» новобранцев стрельбой из пулемета. В 1901 году такое оружие было еще в новинку. Как нарочно, пулемет осекся, поломка была такой каверзной, что ни офицер, ни полигонный механик не смогли ее сразу исправить. Дегтярев вызвался помочь, истребовав инструменты из мастерской и провозившись около часа, призывник заставил оружие вновь «заговорить». Об этом было доложено начальнику полигона Николаю Филатову, и тот сразу отдал приказ о переводе Дегтярева в опытную мастерскую.

Пробы «пера»

В мастерской при стрелковой школе будущий конструктор остался вольнонаемным по окончании службы. Там судьба свела его с другой знаковой для отечественной оружейной истории фигурой - инженером-артиллеристом Владимиром Федоровым, основоположником теории проектирования автоматического оружия - «отцом русской оружейной автоматики», как позже напишет Дегтярев.

Вскоре Василий Алексеевич сделался его правой рукой, воплощая в металле задумки Федорова. Вместе они работали над модернизацией винтовки Мосина - секретным проектом по превращению ее в самозарядное оружие. Это была оригинальная идея, подкупавшая очевидной экономической выгодой для страны, но она провалилась. Федорову и Дегтяреву стало ясно, что автоматическую винтовку придется разрабатывать с нуля.

Так началась работа над автоматом Федорова - одним из первых образцов такого оружия в мире. Чертежи, работа у станка и вновь правки - дело продвигалось чрезвычайно трудно и растянулось на несколько лет, пишет обозреватель еженедельника «Звезда».

«Дегтярев пехотный»: блин комом и полный успех

В 1914 году Дегтярев начинает работу над собственным автоматическим карабином - амбициозная задумка для начинающего конструктора, тем более что посвящать ей Василий Алексеевич мог только внеурочные часы. Федоров одобрил конструкцию, но довести оружие до ума Дегтярев не успел: вспыхнула революция, началась Гражданская война. Однако кое-какие идеи были отработаны - Дегтярев отказался от федоровской схемы с подвижным стволом, решив обеспечить работу автоматики «отбором» пороховых газов из неподвижного ствола. Сегодня большинство образцов ручного стрелкового оружия функционируют именно по такому принципу.

Спустя девять лет Дегтярева и Федорова вызовет к себе Михаил Фрунзе, возглавлявший Военную академию Красной Армии, и поставит задачу разработать первый отечественный ручной пулемет. В те годы пулемет господствовал на поле боя, обладал чрезвычайным огневым могуществом. А Советский Союз просто не мог себе позволить находиться в «пулеметной зависимости» от иностранных поставщиков.

Надо сказать, что в Ораниенбауме Дегтярев, кроме всего, занимался обучением пулеметных команд стрельбе из «Максима». Но мечтал разработать собственный образец, это была его давнишняя мечта:

«Неужели, - рассуждал Дегтярев, - русские инженеры, мастера, изобретатели не могут создать свой, русский, пулемет, который был бы лучше и прочней?»

Тут пригодились наработки по автоматическому карабину, они и легли в основу будущего оружия. Конструирование полностью захватило Дегтярева, он трудился, «не обращая внимания на гудки и перерывы», так что жене приходилось приносить обеды прямо на рабочее место:

«Мне вспоминалась работа над автоматом Федорова. Тогда я тоже все детали делал сам, но по чертежам Федорова, а теперь я их создавал самостоятельно. И в этом была огромная разница. Я был полным хозяином своей машины, я был изобретателем, творцом».

И вот полигонные испытания: «машину» пробует лично Буденный, и какая досада: вдруг ломается боек. Подвело качество стали. Конструктор не виноват, однако пулемет снимают с конкурса. Это был болезненный удар: обескураженный Дегтярев возвращается и сразу же с удвоенной энергией принимается за новый пулемет. Усложнявшие механизм мелкие детали объединяются в несколько крупных - в результате оружие получается более легким (вдвое легче зарубежных аналогов) и заметно упрощается его обслуживание.

Через два года снова конкурс. Дегтярев едет в Москву, но на этот раз в его детище боек из самой лучшей хромоникилевой стали.

Представленные на испытания системы идут ноздря в ноздрю, но вот настал этап проверки живучести - безостановочная стрельба. Конкуренты один за другим начинают «захлебываться», и через некоторое время «строчит» уже один только Дегтярев. Всего пулемет произвел на испытаниях свыше 20.000 выстрелов. Без заминок и отказов.

Принятый на вооружение в 1928 году, «Дегтярев пехотный» боевую карьеру начал в Испании, затем участвовал во всех крупных конфликтах ХХ века: Великая Отечественная, корейская война, война во Вьетнаме.

ПТРД: враг у ворот

Битва за Москву - один из решающих моментов Великой Отечественной войны. На подходе к советской столице враг сосредоточил колоссальные силы: 1,8 млн солдат, тысяча самолетов и 1.700 танков. Превосходство в танках у немцев значительное. Как с ними бороться? В конце 1930-х годов Советский Союз вел работу над противотанковыми ружьями, но из-за просчета Наркомата обороны конструкции Рукавишникова и Владимирова не были доработаны. И уже за месяц до начала немецкого наступления Сталин приказывает срочно сделать ПТР. В распоряжении конструкторов всего 30 суток.

От пустой чертежной доски до испытанного образца... Как успеть за месяц? Напомним: свой пулемет Дегтярев два года только дорабатывал, а тут ещё война, неразбериха эвакуации. Тем поразительнее, насколько буднично Василий Алексеевич описывает события тех дней в мемуарах:

«Взглянул на часы. Было два часа ночи. Но я знал, что конструкторы работают или отдыхают там же, в мастерской».

Через три недели уже готов отлаженный образец, для которого Дегтярев лично вытачивал детали. С этим образцом и поехал в Кремль.

К 30 декабря 1941 года было выпущено 18.000 штук ПТРД. Начав боевой путь под Москвой, противотанковое ружье Дегтярева дошло в солдатском строю до Берлина. Потом использовалось в войне на Корейском полуострове. Примечательный факт: капитан США Уильям Брофи сделал из трофейной ПТРД первую в мире крупнокалиберную снайперскую винтовку, всего лишь приладив к ней оптический прицел.

В рассказе о конструкторе Дегтяреве нельзя не упомянуть еще о двух его знаковых разработках, которые и сегодня считаются вполне современным оружием. Во-первых, это пулемет ДШК - модернизированная версия «Дегтярева крупнокалиберного» 1931 года, базирующегося на конструкции «Дегтярева пехотного». По устройству пулеметы очень схожи, различаются только органами управления и системой питания. Примечательно, что лентопротяжный механизм для ДШК разработал Георгий Шпагин - создатель знаменитого ППШ, ученик Дегтярева.

ДШК состоит на вооружении более 60 стран, и не думает терять позиций. Например, новые российские бронеавтомобили «Тигр» вооружены именно этим пулеметом - местным военным ДШК прекрасно знаком. И не исключено, что принятый на вооружение Советской армии в 1939 году «Дегтярев-Шпагин» встретит на боевом посту ещё и 100-летний юбилей.

Наконец, РПД. Пулемет прошел всю войну, а вот послевоенная его судьба сложилась не совсем удачно. В 1948 году РПД был включен в состав нового комплекса вооружения пехотного взвода вместе с АК и карабином Симонова. Но уже в 1961 году РПД пал жертвой унификации: его заменили ручным пулеметом Калашникова, сделанным на базе АКМ. Конечно, приведение к «единому знаменателю» упрощает обучение солдат и сокращает издержки, что особенно важно для большой армии, но все-таки РПД был «настоящим» пулеметом: ленточное питание, стрельба с открытого затвора в расчете на долгий непрерывный огонь. По этим боевым качествам РПК ему уступает.

Интересно, что концепция Дегтярева - «ручник» с лентой под промежуточный патрон для обеспечения действий пехоты на уровне «отделение-взвод» - возобладала на Западе в 1970-1980-е годы. В этом плане бельгийский FN Minimi, бестселлер современного оружейного рынка, является прямым потомком РПД. Впрочем, и сегодня пулемет Дегтярева остается на вооружении десятка государств. О его востребованности свидетельствует тот факт, что зарубежные оружейные компании до сих пор выпускают комплекты для модернизации РПД.