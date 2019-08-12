Три главных приоритета России как стратегия преодоления безыдейщины

Советник министра обороны России Андрей Ильницкий:

«Мы помним, как без единого выстрела был разрушен СССР: США уронили цены на нефть, перенапрягли экономику СССР, навязав гонку вооружений, подкупили часть элит, разрушили советскую идеологию фейковыми конструктами типа "социализма с человеческим лицом". И все - Союз рухнул! Разумеется, основная доля вины в этом лежала на нас самих и на руководстве СССР. Деградировавшая до уровня фетишей в виде американской джинсы, югославских сапожек, финских дубленок и румынских стенок с чешским хрусталем ценностная матрица, исходившая от весьма циничной позднесоветской номенклатуры (вполне себе вписавшейся затем в новые рыночные реалии), разложила социалистическую идеологию, размыла цели великой страны, и все - СССР не стало. Потеряли смыслы - потеряли страну…»

«Ныне в России пусть и медленно, но происходит осознание недостаточности сугубо экономических факторов общественной консолидации - частоколов "цифирок" и графиков роста, бюджетных диаграмм, объемов ВВП и т. п. статистической мишуры. Все это проходит мимо общественного сознания, не цепляет, а скорее раздражает и воспринимается как пустая трескотня чиновников, нужная лишь для отчета перед начальством. Даже то хорошее, что делается, проходит "мимо ушей". Жизнь сама по себе, а ведомственные статотчеты - сами по себе…

Отчего это происходит? От безыдейщины»