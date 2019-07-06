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«Мосинка» и другие: какое оружие Первой мировой войны используется по сей день

Эльдар Ашумов
08:51 06.07.2019
Еженедельник «Звезда» составил топ-5 оружия времен Первой мировой войны, до сих пор состоящих на вооружении различных государств.
«Мосинка» и другие: какое оружие Первой мировой войны используется по сей день
© Фото: wikimedia

На V Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» большой фурор произвел модернизированный вариант винтовки Мосина, которая стоит на вооружении ряда стран аж с 1891 года. Это настоящий «ветеран» Первой мировой войны, который, несмотря на вековую эксплуатацию, не потерял своей актуальности по нынешний день.

Модернизированный вариант винтовки Мосина получил новый обвес. Изменения позволили улучшить точность стрельбы в полтора раза. Новый обвес также позволяет устанавливать прицельные приспособления, в том числе приборы ночного видения.

Винтовка Мосина, пожалуй, главное, но далеко не единственное оружие времен Первой мировой войны, которое используют сегодня. Еще один «ветеран» - пулемет Максима. Он применялся широко в войнах ХХ века, но и в наше время его можно встретить в «горячих точках». В ленту вмещается 250 патронов, а скорострельность составляет 600 выстрелов/мин. По словам фронтовиков, этот пулемет мог психологически воздействовать на противника, так как его внешний вид наводил страх на врагов. Кстати, из этого пулемета довелось стрелять императору Александру III, после чего он заказал 12 образцов. Читать далее...

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