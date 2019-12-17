Щит России: Ракетным войскам стратегического назначения - 60 лет

Целью РВСН нашей страны - так было все годы существования - является сдерживание, а не военные наступательные действия. И в одном из своих недавних интервью командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев в очень доходчивой форме разъяснил это на примере российской ракеты пятого поколения «Ярс». Боевая задача этого самого смертоносного оружия в мире заключается в его названии: ядерная ракета сдерживания, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Виктор Сирык.

Специалисты знают, что это всего лишь удачная игра слов. На самом деле «Ярс» - зашифрованный индекс, который был использован на этапе разработки для сокрытия смысла опытно-конструкторских работ. Однако, смысл вложенный командующим в «расшифровку» названия новейшего класса баллистических ракет максимально точно отражает суть предназначения РВСН. И это всегда должны помнить не только россияне, которые находятся под надежным ракетным прикрытием, но и все недруги, желающие поговорить с Россией с позиции силы.

Первыми ракетными соединениями в нашей стране стали бригады особого назначения резерва Верховного Главного командования (РВГК), сформированные в конце лета 1946 года. Спустя десять лет в эти бригады была поставлена на вооружение первая отечественная ракета с ядерной боеголовкой Р-5М, с которой ведется отсчет ракетно-ядерной эры в СССР. За шесть месяцев до этого с полигона Капустин Яр в сторону Каракумов был произведен первый запуск Р-5М. Пролетев расчетное расстояние в 1.200 километров, ракета попала в цель, и помимо разрушительного взрыва на месте попадания возник характерный атомный гриб. Иностранные средства слежения не пропустили сей факт, определив мощность подорванного заряда в 80 килотонн в тротиловом эквиваленте. Но никому за рубежом и в голову не пришло, что это было не просто испытание, а проверка первой баллистической ракеты с ядерным зарядом. Первой не только в нашей стране, но и в мире.

Прощай оружие, советское!

Одним из главных принципов эффективности стратегических ракетных сил является их неуязвимость для атак противника. Это достигается за счет скрытности базирования. Понятно, что самым лучшим способом решить эту задачу было бы размещение ядерных боеголовок и средств их доставки на подводных лодках. Однако с времен начала развертывания первых подразделений РВСН (свое нынешнее название войска получили 17 декабря 1959-го) основной упор был сделан на стратегические силы сухопутного базирования. Ракеты сначала «закапывали в землю», то есть размещали в шахтах, а затем устанавливали на подвижные комплексы. Этот принцип сохранен по сей день. Именно в РВСН сосредоточено более двух третей стратегических носителей ядерных сил России, способных в считанные минуты решить задачи по поражению объектов на территории противника.

В настоящее время Ракетные войска стратегического назначения находятся на этапе, когда из их боевого состава выводятся ракетные комплексы советского производства, которые морально и физически устарели. На их место приходят современные аналоги, полностью изготовленные из комплектующих российских производителей. Уходят в историю жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты РС-18Б «Стилет» и Р-36М «Сатана», принятые на вооружение еще в 1970-е годы; старые варианты «Тополей». Вместо них боевое дежурство уже несут ракетные комплексы пятого поколения «Тополь-М», параллельно идет активное перевооружение «Ярсами».

В интервью газете «Красная звезда» командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал, что в юбилейном 2019 году «в рамках Государственной программы вооружения закуплено около 100 новых основных образцов вооружения и военной техники РВСН. […] За счет этого доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН к концу года будет доведена до 76 процентов.

В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства».

Темпы перевооружения, как отметил Сергей Каракаев накануне нового учебного года, наступившего в войсках 2 декабря, - порядка 20 пусковых установок в год. Благодаря этому, по состоянию на сегодня переоснащено уже 18 ракетных полков. На ракетный комплекс «Ярс» мобильного базирования перевооружены Йошкар-Олинское, Тейковское, Нижнетагильское и Новосибирское соединения. Заканчиваются работы по постановке на боевое дежурство последнего по счету ракетного полка в Иркутском ракетном соединении. В активной фазе перевооружения находятся Козельское (стационарного базирования) и Барнаульское (мобильного базирования) соединения.

Не только ракетами крепки РВСН

Наряду с переходом на современные ракетные комплексы, идет поставка принципиально новых машин и систем, обеспечивающих гарантированное функционирование и безопасность пусковых систем. В год 60-летия темпы этих поставок в инженерные подразделения РВСН существенно увеличились. Речь, в частности, идет о новейшей колесной дорожной машине (КДМ), разработанной специально для ракетчиков-стратегов. Машина предназначена для подготовки и содержания в готовности маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК).

КДМ не только заменяет устаревающие гусеничные и колесные путепрокладчики, но и обладает рядом совершенно новых функций. Благодаря сменному оборудованию на машине, военнослужащие могут проводить погрузочно-разгрузочные работы. А при дооснащении допоборудованием (такая техническая возможность имеется) в случае необходимости можно выполнять корчевку пней, разбор завалов и даже перекусывать железобетонные и металлические изделия.

Наряду с КДМ ракетчики получают и целый ряд новой спецтехники. В их числе - машины для инженерного обеспечения и маскировки, для дистанционного разминирования, для боевых противодиверсионных действий, для химической разведки; высокоскоростные системы связи и передачи данных, тяжелые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны и другие. Все эти новинки предназначены для повышения живучести ПГРК «Ярс».

Особое внимание уделяется тренажерам, предназначенным для подготовки специалистов к работе на новых ракетных комплексах. За последние пять лет в войска поставлено около пятисот экземпляров различных учебно-тренировочных средств (УТС). При этом, главным отличием от прошлых лет является то обстоятельство, что тренажеры поставляются во все соединения, вузы и учебные центры РВСН, а не только в перевооружаемые дивизии, как происходило ранее. В уходящем году проведено около 40 испытаний тренажеров, в том числе с трёхмерной графикой (3D) для подготовки специалистов обслуживающих комплексы 5-го поколения. Такие УТС введены в эксплуатацию в полках Тагильского, Йошкар-Олинского, Новосибирского и Козельского ракетных соединений, переоснащаемых на «Ярс».

На базе 161-й школы техников РВСН проведены успешные испытания первого образца новейшего тренажера для подготовки механиков-водителей «Ярсов». Уникальность его заключается в том, что тренажер способен создать абсолютно реалистичную систему визуализации. При обучении на нем военнослужащий сможет почувствовать все преимущества управления огромными агрегатами с использованием автоматизированной системы предупреждения аварийных ситуаций.

Главное, ребята, духом не стареть

На расширенном заседании Военного совета РВСН, где были подведены итоги учебного 2019 года, генерал-полковник Сергей Каракаев отметил повысившийся уровень обученности войск. Ровно два десятка ракетных воинских частей улучшили свои результаты по сравнению с прошлым годом. Это, в частности, показало и командно-штабное учение «Гром-2019», в ходе которого был произведен учебно-боевой пуск ракетного комплекса «Ярс». Неплохие результаты были показаны и на других учениях различного уровня, где личный состав продемонстрировал достаточно высокую полевую и маршевую выучку.

Лучшим в РВСН в юбилейный год признано Владимирское ракетное объединение. Йошкар-Олинское соединение достигло наиболее высоких показателей среди аналогичных формирований, оснащенных подвижными грунтовыми ракетными комплексами. А лучшими среди соединений, несущих боевое дежурство на комплексах стационарного базирования, стали ужурские ракетчики.

Главными задачами, которые командующий определил на 2020 год, являются - сохранение набранных темпов перевооружения на современные образцы вооружения, военной и специальной техники, а также поддержание готовности группировки РВСН к выполнению задач по предназначению. Основные усилия, как и прежде, будут направлены на повышение выучки личного состава в условиях усложнения требований к уровню подготовки всех категорий военнослужащих. При этом практика внезапных проверок состояния боевой готовности соединений РВСН будет продолжена.

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