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Машина ракетного спецназа: почему бронеавтомобилю «Выстрел» не страшен любой враг

Александр Хохлов
10:22 14.01.2018
Подразделения антитеррора дивизий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) оснащены высокоманевренными и хорошо защищенными бронеавтомобилями.
Машина ракетного спецназа: почему бронеавтомобилю «Выстрел» не страшен любой враг
Фото: Виталий Кузьмин/ vitalykuzmin.net

Только услышишь аббревиатуру КамАЗ, как сразу представляешь несущуюся по дороге огромную махину. Но конструкторы из Набережных Челнов умеют делать и достаточно компактную технику. Армейский бронированный автомобиль КамАЗ-43269 «Выстрел» при сравнительно небольших размерах достаточно вместительный, у него хорошая эргономика и традиционная камазовская надежность.

Машина ракетного спецназа

Срочную службу Александр Шевелько проходил в Бологовской ракетной дивизии РВСН связистом, а на контракт пошел в БОР – батальон охраны и разведки. Это ракетный спецназ, в который отбирают самых физически крепких, выносливых и смышленых солдат. Другие с задачами по предназначению просто не справятся. А предназначение у бойцов БОР – вести разведку в районах боевого патрулирования мобильных стратегических комплексов, обнаруживать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) противника или банды террористов, блокировать их и уничтожать. Понятно, что в диверсанты отбирают настоящих «волков», поэтому «волкодавы» должны их превосходить во всем – в силе, тактической подготовке, умении обращаться с оружием. И техника БОР нужна лучшая.

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Командир отделения гвардии сержант Александр Шевелько отдает короткий приказ – и солдаты мигом занимают места внутри бронеавтомобиля «Выстрел». Вместе с ними и мы с фотокором. Машина ходко мчится по полигонной дороге. Не авто класса люкс, вестимо, но хотя на колдобинах водитель гвардии рядовой Павел Мочалов скорость не сбрасывает, внутри яичницы-болтуньи из десанта не образуется: рессоры надежно гасят энергию тряски, да и сиденья мягкие. Бронелисты кузова изнутри обшиты толстой полимерной тканью, бойцам в касках, конечно, и так по барабану, а нам, штатским попутчикам, приятно, обойдемся без шишек...

Доехав к назначенному месту на бешеной скорости, мы успели перехватить ДРГ условного противника. Бойцы БОР за считаные секунды десантировались через широкие кормовые люки «Выстрела», в коротком «бою» уничтожили «врага». Он не смог прорваться к автономным пусковым установкам стратегических «Тополей».

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Найти и обезвредить

Вообще-то «Выстрел» камазовские инженеры в кооперации с конструкторами научно-производственного центра «Специальное машиностроение» МГТУ имени Н. Э. Баумана создавали для пограничников. Бронеавтомобиль предполагалось использовать для применения в горячих точках и на опасных участках границы. Но машина пригодилась и в вооруженных силах. Сегодня она, наряду с БТР-70 и новейшими боевыми противодиверсионными машинами (БПДМ) «Тайфун-М», стоит на вооружении подразделений антитеррора соединений Ракетных войск стратегического назначения. Если хорошо вооруженные бронетранспортеры служат для огневого поражения ДРГ противника, то основная задача экипажей и десанта «Выстрелов» – поиск и обнаружение вражеских лазутчиков на маршрутах боевого патрулирования ракетных комплексов.

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Легкий броневик имеет V-образное днище бронекорпуса для защиты от взрыва мин и фугасов, постоянный полный привод 4х4, 100-процентную блокировку межосевого и межколесных дифференциалов, центральную систему регулирования давления в колесах, лебедку и рассчитан на транспортировку до десяти солдат с оружием и снаряжением. Автомобиль оснащен автономным отопителем, позволяющим поддерживать рабочую температуру вне зависимости от работы двигателя. Также на нем установлена фильтровентиляционная установка.

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Броня крепка

Пятнадцатимиллиметровая броня корпуса армейского автомобиля КамАЗ-43269 выдерживает попадание с 300 метров из крупнокалиберного пулемета, а корма и нижняя часть корпуса – с 30 метров из винтовки калибра 7,62 миллиметра. Бронированное днище специальной V-образной формы защищает экипаж от взрывов мин и фугасов.

Бойцы подразделений охраны и разведки и сами могут вести огонь на ходу и с коротких остановок. Для стрельбы из ручных видов оружия десанта и экипажа в бортах есть амбразуры с заслонками. Бронемашина также может комплектоваться вращающейся башней, в которой устанавливается вооружение различных типов. Например, пулемет «Корд» калибра 12,7 миллиметра, пулемет КПВТ калибра 14,5 миллиметра, 30-миллиметровый гранатомет «Пламя» или противотанковый ракетный комплекс. Но танки противника к нашим стратегическим «Тополям» и «Ярсам» прорваться не могут даже теоретически. А для выполнения задач борьбы с террористами и диверсантами «Выстрелу» хватает и базовой комплектации.

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– Реально хорошая машина, – постучал по броне военный водитель гвардии рядовой Павел Мочалов. – Я бы и на гражданке такую прикупил – на охоту и рыбалку ездить. Везде пройдет.

…Кстати, в мирной жизни эти бронеавтомобили используются и для других целей – перевозки взрывчатых веществ, денег и ценных грузов.

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