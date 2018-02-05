Военнослужащие российской военной базы в Абхазии выполнили боевые стрельбы из современных БТР-82А

Личный состав мотострелковых подразделений российской военной базы в Абхазии выполнением боевых стрельб завершил слаживание (отработка совместных действий) отделений и экипажей бронемашин.

В ходе проведения огневых мероприятий мишени, имитирующие легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу условного противника, поражались из различного вооружения, в том числе орудий современных бронетранспортеров БТР-82А, пулеметов «Печенег», подствольными и ручными гранатами.

При выполнении стрельб на полигонах Цабал и Нагвалоу в условиях горно-лесистой и прибрежной местности военнослужащие закрепили навыки действий в обороне, наступлении и на марше, в частности при ведении инженерной разведки местности, путей и маршрутов выдвижения.

Управление подразделениями во время учебного боя осуществлялось с применением новейших средств цифровой связи – носимых радиостанций «Акведук».

Следующим этапом боевой подготовки мотострелков станет отработка совместных тактических действий в составе взводов.

Всего в дневных и ночных боевых стрельбах отделений приняли участие около 1000 военнослужащих базы, было задействовано до 100 единиц военной техники, в их числе бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг» и машины связи на базе БТР-80.