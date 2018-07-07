Фрегат «Адмирал Макаров» и корвет «Сообразительный» прибыли в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде

Фрегат «Адмирал Макаров» и корвет «Сообразительный», совершив переход из Балтийска, прибыли в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде, который состоится 29 июля. Два больших десантных корабля Балтийского флота «Иван Грен» и «Королёв» прибудут на Кронштадтский рейд во второй половине дня.

Планируется, что условия базирования кораблей-участников парада у причалов Кронштадта и на рейде сегодня проверит главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв.

На маршруте движения из Балтийска в Кронштадт корабли отработали плановые задачи организации противовоздушной, противолодочной и противоминной обороны, а также элементы совместного плавания в ордере. На кораблях проходят тренировки по связи и занятия с вахтенными офицерами по знанию навигационных особенностей района.

На следующей неделе корабли начнут тренировки к Главному военно-морскому параду в назначенных районах Финского залива.