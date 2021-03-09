Полет «Шмеля»: десантники Ульяновского соединения выбрали лучшее огнеметное подразделение

В ходе отборочного этапа конкурса по полевой выучке среди огнеметных подразделений «Белое солнце», проходившего в Ульяновском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении, определили лучшее огнеметное отделение.

В ходе практической части конкурса расчеты соревновались в практической боевой стрельбе из 93-мм реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель». Огонь велся по бронированным целям и мишеням-укрытиям, имитировавшим долговременные огневые точки противника и снайперские позиции, термобарическими боеприпасами на расстоянии до 300 метров.

Показав лучший результат в стрельбе, а также отличные теоретические знания и выполнив на отлично 8 нормативов по специальной и тактико-специальной подготовке, победу одержало огнеметное отделение гвардии сержанта Константина Вышеденко, которое представит прославленное соединение на отборочном этапе конкурса Воздушно-десантных войск.