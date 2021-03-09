Выстрел без права на ошибку: как проходят состязания по армейской тактической стрельбе на Северном флоте

Соревнования по армейской тактической стрельбе проходят на Северном флоте. Количество снарядов ограничено, попадать по мишеням надо с первого раза и при этом оставаться, незамеченным. Все в условиях ограниченного времени. Бойцы работают из-за укрытия. Они прикрывают штурмовую «тройку». В то время, как та «чистит» двор, заходит в здание и уничтожает условных противников. Их имитируют 11 мишеней и в каждую нужно попасть, минимум, дважды. При том, что количество патронов строго ограничено - всего 30 на всю группу.

«Здесь надо думать, соображать, быстро действовать, поэтому это командная работа, надо чувствовать друг друга», - признался один из бойцов.

Все по сигналу таймера. Важны скорость и точность попадания. Отсюда и атмосфера - более, чем напряженная. Минутную тишину на этом этапе разрывает треск пулеметных очередей, но и здесь не без промахов. Хотя судьи и подбадривают.

Соревнования по армейской тактической стрельбе на Северном флоте проходят второй раз. Участвуют шесть команд и впервые – команда отдельной мотострелковой бригады из Печенги. Показывает слаженность действий, выполняя «особое задание»: «снять» охрану, забрать ценный груз и доставить его по назначению.

«Вообще обалденно, соревнования достойные, почаще бы таких, надо набираться опыта. Ну, и сам момент, что ты в стрессовой ситуации собираешься и в любом случае начинаешь как-то действовать - правильно или неправильно, но делаешь работу над ошибками и в дальнейшем начинает все получаться», - сказал участник соревнований.

Это новый военно-прикладной вид спорта. Все упражнения выполняются в полной боевой экипировке. Этот «лишний» вес - дополнительная сложность на пути к победе, зато лучшая тренировка навыков владения оружием. «Тактический стрелок» - еще и новый конкурс АрМИ-2021. Завоевать путевку в международный финал Армейских игр стремятся и представители Северного флота.