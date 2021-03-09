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Спасатели ЦВО завершили подготовку к обеспечению запусков и посадок кораблей «Союз МС»

Ян Брацкий
05:00 09.03.2021
Военные спасатели отработали процедуру поиска спускаемого аппарата, эвакуацию космонавтов и оказание им необходимой медицинской помощи.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие поисково-спасательной и парашютно-десантной службы Центрального военного округа (ЦВО) завершили программу подготовки к участию в реализации государственной космической программы в 2021 году. В ходе методического занятия впервые использовался спускаемый аппарат «Одиссей», вернувшийся с орбиты в 2013 году.

На его базе был создан учебный макет, полностью повторяющий внешнюю конструкцию и бортовое оборудование действующих спускаемых аппаратов. В рамках практических действий военнослужащие ЦВО отработали полный комплекс мероприятий по поиску и спасению экипажа космического корабля.

«Сегодня отработали один из элементов нештатной посадки спускаемого аппарата и элементы поисково-спасательного обеспечения. Посадка была с перелетом более 200 километров от расчетной точки. На сегодняшнюю тренировку были привлечены экипажи двух вертолетов Ми-8 и самолета Ан-26. С его борта десантировалась парашютная группа. Также отработали оказание первой помощи космонавтам», - рассказал начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы ЦВО Евгений Солнцев.

Военные спасатели эвакуировали условного космонавта из спускаемого аппарата, оказали первую медицинскую помощь и погрузили в пассажирский модуль поисково-эвакуационной машины «Синяя птица» для транспортировки на ближайший аэродром. Кроме того, военнослужащие поисково-спасательной группы отработали эвакуацию космонавта из труднодоступной местности с помощью лебедки на борт вертолета, осуществив подъем космонавта на высоту около 30 метров. Экипажи армейской авиации выполнили транспортировку спускаемого аппарата на внешней подвеске.

В 2021 году военнослужащие поисково-спасательной группы Центрального военного округа примут участие в шести операциях по обеспечению запусков космических кораблей «Союз МС» и посадок спускаемых аппаратов. Поисково-спасательная группа ЦВО - уникальное подразделение, которое занимается специализированным обеспечением стартов и посадок пилотируемых космических кораблей.

Почти за 20 лет личный состав группы выполнил 78 обеспечений запусков космических кораблей и около 80 поисково-спасательных операций по обеспечению посадок спускаемых аппаратов «Союз МС», эвакуировав свыше двухсот космонавтов.

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