Армия Встреча с хлебом-солью: кадры прибытия белорусских десантников на совместные учения в Ульяновск Анна Касаткина Первое в 2021 году плановое совместное российско-белорусское тактическое учение ВДВ РФ и ССО РБ пройдет с 16 по 19 марта. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Минобороны России опубликовало кадры прибытия десантников из Белоруссии в Ульяновск на совместное тактическое учение. Военнослужащих Сил специальных операций вооруженных сил (ССО) республики торжественно поприветствовали на аэродроме «Ульяновск-Восточный». По сложившейся традиции, участников совместного учения встретили хлебом и солью, после чего военный оркестр исполнил государственные гимны обеих стран. Пройдя все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, белорусские десантники прибыли в расположение Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения. Перед началом активной фазы учения военнослужащие в течение недели проведут боевое слаживание сводного подразделения. Первое в 2021 году плановое совместное российско-белорусское тактическое учение ВДВ РФ и ССО РБ пройдет с 16 по 19 марта на полигоне Поливно под Ульяновском под руководством командира Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения Владимира Селиверстова. В учении примут участие более 400 военнослужащих, около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения и около 80 военнослужащих соединения ССО РБ. Кроме того, буду задействованы два вертолета Ми-24 и шесть вертолетов Ми-8 АМТШ армейской авиации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика