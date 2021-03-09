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Белорусские десантники прибыли в Ульяновск для участия в совместных тактических учениях

Анна Касаткина
17:30 09.03.2021
Участников учений по традиции встретили хлебом-солью и гимнами в исполнении военного оркестра.
Белорусские десантники прибыли в Ульяновск для участия в совместных тактических учениях
© Фото: Константин Морозов, РИА Новости
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Военнослужащие из Белоруссии прибыли в Ульяновск для участия в совместном российско-белорусском тактическом учении. Оно состоится на базе Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ в период с 16 по 19 марта.

На аэродром Ульяновск-Восточный прибыли военнослужащие отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения сил специальных операций Республики Беларусь (ССО РБ). По сложившейся традиции, участников встретили хлебом-солью, после чего военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

После всех необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий белорусские десантники отправились в расположение Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения. Перед активной фазой учения военнослужащим двух стран в течение недели предстоит провести боевое слаживание сводного подразделения на полигоне Поливно.

Всего в учении будет задействовано более 400 военнослужащих, около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения и около 80 военнослужащих соединения ССО РБ. Кроме того, в нем поучаствуют два вертолета Ми-24 и шесть вертолетов  Ми-8 АМТШ армейской авиации.

Параллельно в период с 15 по 27 марта на полигоне Осиповичский в Минской области Белоруссии пройдет совместное белорусско-российское тактическое учение. От РФ в нем примет участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ, от Белоруссии - более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения. 

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