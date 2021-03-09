Шойгу, Собянин и Воробьев оценили условия обучения курсантов в центре «Авангард»

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в подмосковном парке «Патриот».

Они проверили условия обучения школьников, осмотрели учебные классы с тренажерами, пневматические тиры для стрельбы, спортзалы и жилые корпуса.

Старшеклассники рассказали, что собираются осмотреть технику, представленную в «Патриоте». По словам Шойгу, в парке имеются трофейная техника и оружие, которые боевики использовали во время военных действий в Сирии.

«Трофейная техника так называемая. Увидите и танки разных стран, которые там применялись, оружие, самодельное оружие, минометы - много там чего интересного», - перечислил Шойгу.

Кроме того, у мэра, губернатора и министра обороны была возможность пообщаться с искусственным разумом «Авангарда» (ИРА) - андроидом с системой искусственного разума. Программное обеспечение отвечает за расписание курсантов, их безопасность, а при желании даже может поддержать разговор.

«Авангард» в подмосковном парке «Патриот» расположен на огромной территории площадью больше 28 гектаров - это 40 футбольных полей - и рассчитан на единовременное обучение нескольких сотен курсантов.

В начале ноября Шойгу рассказал о центрах военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Министр отметил, что они способствуют повышению эффективности работы с молодежью.

Центры военно-патриотического воспитания «Авангард» создаются во всех регионах страны. Аббревиатура «Авангард» расшифровывается как Армейская Воля, Атака, Напор, Гордость, Активность России, Дозор.