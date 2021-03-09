Миссия выполнена: боровшиеся с COVID-19 российские военные медики выехали из Абхазии

Российские военные медики после оказания помощи в борьбе с коронавирусом в Абхазии, отправились в пункт постоянной дислокации - в Ставропольский край.

Колонне предстоит преодолеть около 800 километров. На пути следования безопасность движения обеспечивают экипажи военной автоинспекции.

За время работы с начала октября мобильный госпиталь Минобороны принял более 3,7 тысяч местных жителей. В первых числах марта из госпиталя выписали последних пациентов.