Миссия выполнена: боровшиеся с COVID-19 российские военные медики выехали из Абхазии
В составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российские военные медики после оказания помощи в борьбе с коронавирусом в Абхазии, отправились в пункт постоянной дислокации - в Ставропольский край.
Колонне предстоит преодолеть около 800 километров. На пути следования безопасность движения обеспечивают экипажи военной автоинспекции.
За время работы с начала октября мобильный госпиталь Минобороны принял более 3,7 тысяч местных жителей. В первых числах марта из госпиталя выписали последних пациентов.