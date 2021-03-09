В ЦВО началась вакцинация четвертой партией препарата «ГамКовидВак»

В Центральном военном округе (ЦВО) приступили к вакцинации четвертой партией препарата «ГамКовидВак», более известного как «Спутник V». Накануне в войска округа поступило более 68 тысяч доз вакцины. В первую очередь прививаются участники парадных расчетов, сотрудники военных комиссариатов, военнослужащие, убывающие в служебные командировки, а также участники Армейских международных игр.

Препарат был доставлен в регионы Урала, Сибири, Поволжья, а также на российские военные базы в Киргизии и Таджикистане. Вакцинация проходит исключительно добровольно, на основании письменного согласия военнослужащих. Перед процедурой введения препарата проводится углубленный медицинский осмотр с термометрией и тестированием на наличие антител. После сделанной прививки в течение получаса все военнослужащие находятся под контролем медиков.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

«ГамКовидВак» («Спутник V») - первый в мире препарат против COVID-19, зарегистрированный в России в августе прошлого года. Вакцина была создана НИИ имени Гамалеи при содействии Министерства обороны РФ.