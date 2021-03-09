С высоты птичьего полета: кадры учений с использованием БПЛА «Орлан-10» в Сибири

Военнослужащие расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, отработали разведку местности на максимальных дальностях с передачей управления беспилотным летательным аппаратом на запасной пункт управления.

По замыслу учений, расчетам комплекса БПЛА «Орлан-10» необходимо было осуществить поиск военной техники и лагеря условного неприятеля на значительном расстоянии от базовой станции. Для ведения воздушной разведки в Алтайском крае был задействован беспилотник «Орлан-10», запущенный на полигоне Юргинский в Кемеровской области.

Во время полета для контроля за воздушным разведчиком управление было передано на запасной пункт. Благодаря этому, военнослужащие в Алтайском крае смогли перехватить управление дроном «на себя» при входе самолета в их поле видимости.

Полет БПЛА продолжался более 8 часов, за это время он преодолел расстояние свыше 800 километров и вернулся обратно к точке взлета.

Такие учения позволяют военнослужащим отработать слаженность действий по управлению программой полета, а также отточить навыки передачи управления полетом на другие базовые станции.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.