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Красота по-армейски: как служат женщины в ВС РФ

Константин Исаев
09:23 08.03.2021
В российских войсках служат более 40 тысяч женщин, из которых около четырех тысяч офицеры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Восьмое марта - большой праздник в Вооруженных силах России, поскольку в войсках служат более 40 тысяч женщин, из которых около четырех тысяч офицеры. Девушки каждый день доказывают, что они не хуже мужчин, а в некоторых дисциплинах, за счет своей утонченности, даже превосходят их.

На танковую директрису выдвигаются Т-80. Казалось бы, самое обычное, стандартное упражнение по стрельбе. Если не знать, что в мощной машине – полностью женский экипаж. Марина, Настя и Вика. На самом деле они - военные медики. Но решили попробовать свои силы и на поле боя. Два года назад в числе 10 команд прошли обучение для участия в «Танковом биатлоне» на Армейских международных играх. Выступили более чем достойно: заняли итоговое второе место. И то, что начиналось как эксперимент, в итоге вылилось в настоящую любовь к многотонной бронированной машине.

«Это интересно. Очень много было пережито», рассказала наводчик-оператор танка Т-80 Марина Ларионова.

С ней соглашается и командир танка Т-80 Анастасия Баранова. Девушка признается, что они очень любят танк, ухаживают и даже разговаривают с ним.

 «Мы его любили, мы за ним ухаживали, мы с ним разговаривали, и он всегда нас не подводил. Мы ему покупали освежители для салона. Потом мы покупали от дождя и пыли – антидождь, протирали ему стекла, протирали триплекса, ухаживали, мыли и любили. И каждый день приходили и гладили», - рассказала Анастасия Баранова.

 Девушки даже имя дали своему танку – «Кабан». По их словам, такое прозвища он получил за огромную мощь и скорость. 

«Мы спокойно можем и клин-затвор достать почистить, и пушку почистить, и гусянку если надо мы натянем. Мы все знаем. Конечно, это очень много нужно сил, энергии», рассказала наводчик-оператор танка Т-80 Марина Ларионова.

Энергии многим девушкам в армии не занимать. Взять хотя бы женскую хоккейную команду Северного флота. Днем - служба, вечером - тренировка. Причем, иногда просто на расчищенном льду озера в окружении заполярных сопок. Часто они играют против мужчин.

В канун праздника в Североморске стартовал турнир среди женских хоккейных команд. Против девушек Северного флота выступают сразу 3 клуба из Санкт-Петербурга. Их команде именно сегодня, 8 марта, исполняется год.

Алина Васенева – преподаватель Мурманского Нахимовского училища. Она бегает марафонские дистанции, занимается гиревым спортом. В хоккей попала случайно: хотела приучить нахимовцев к клюшкам и шайбам, а в итоге втянулась и сама.

«Мне дали клюшку в руки, и сказали: кати 3 круга вдоль борта. Так и осталась в хоккее. Интересно все то, что не известно. То, что ты не умеешь, не получается – это тебя и подстегивает добиваться результата, когда у тебя что-то не получается. Тем более, когда ты понимаешь, что у тебя есть какие-то успехи тебе хочется все быстрее совершенствоваться , в игре это ещё и азарт», - рассказала педагог-организатор Мурманского Нахимовского училища Алина Васенева.

Что такое азарт точно знает и Юлия Постникова. Ей абсолютно все равно, из какого вида оружия поражать цель. Хотя по специальности она - связист, но служба в бригаде специального назначения обязывает. И Юлия своим примером показала, что невыполнимых задач нет. В прошлом году она стала одним из победителей телепроекта Министерства обороны и телеканала «Звезда» «Взвод».

«Приобрела очень много знаний, опыта для себя, испытала себя в сложных условиях. Постреляла из различного вида оружия, поводила технику боевую: КамАЗы, Уралы, БТР, БМД», - рассказал инженер отделения связи 3-й отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова бригады специального назначения имени Жукова Юлия Постникова.

Кроме того, в течение нескольких месяцев на разных полигонах в различных климатических зонах она прыгала с парашютом, взбиралась на отвесные скалы, плавала с аквалангом, а в какой-то момент даже командовала группой.

«Сложно, конечно совмещать и военную службу, и семью, но пытаемся все успеть: встаем пораньше, ложимся попозже. ечером забираем ребёнка из садика, секции, всё как у обычных людей. Несмотря на то, что мы занимаемся боевой подготовкой на равне с мужчинами, нельзя забывать, что мы являемся девушками», - рассказала Постникова.

 И надо признать Смелыми девушками и настоящими красавицами. Почти 40 000 женщин сейчас служат в российской армии. Практически во всех видах и родах войск. И это под силу далеко не каждому современному мужчине.

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