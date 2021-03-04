Летчики «морских охотников» Ту-142 ТОФ впервые отработали ночную дозаправку в воздухе

В Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске прибыло сразу несколько «морских охотников» - самолеты Ту-142 Северного и Тихоокеанского флота. Экипажи противолодочной авиации, вместе с «летающей цистерной» Ил-78 оттачивают навыки по дозаправке самолетов в воздухе уже в течение нескольких пролетных дней.

Особую роль на этих сборах авиации ВМФ отводят сложнейшему элементу - ночной дозаправке в воздухе.

«Находиться в строе ночью не сложно, а вот подойти к танкеру и "пристроиться" к машине - гораздо сложнее», - рассказал командир экипажа самолета Ту-142 Михаил Юров.

Съемочная группа «Звезды» с корреспондентом Виталием Никулиным вместе с летчиками поднималась на высоту 6 000 метров на борту и стала свидетелем уникального события. Ведь ночная дозаправка в воздухе таких типов самолетов на данных сборах проводилась впервые.

Задача, поставленная главкомом ВМФ Николаем Евменовым, выполнена на отлично и экипажи Северного и Тихоокеанского флотов начали подготовку к убытию в пункты постоянного базирования.