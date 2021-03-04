Более 2,5 тысяч участвующих в Параде Победы военнослужащих ЗВО прошли вакцинацию от COVID-19

Военнослужащие Западного военного округа, участвующие в параде Победы в Москве, завершили вакцинацию двумя компонентами вакцины «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Прививку получили более 2,5 тысяч военнослужащих пеших и механизированных колон.

Вакцинация проводилась добровольно. Перед проведением вакцинации все военнослужащие прошли обязательное тестирование на наличие антител.

Также в рамках подготовки к проведению Парада Победы личный состав парадных расчетов приступил к занятиям по одиночной строевой подготовке. Военнослужащие отрабатывают выполнение команд и строевых приемов.