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Более 2,5 тысяч участвующих в Параде Победы военнослужащих ЗВО прошли вакцинацию от COVID-19

Алексей Курильченко
05:00 04.03.2021
Военнослужащие приступили к занятиям по одиночной строевой подготовке.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие Западного военного округа, участвующие в параде Победы в Москве, завершили вакцинацию двумя компонентами вакцины «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Прививку получили более 2,5 тысяч военнослужащих пеших и механизированных колон.

Вакцинация проводилась добровольно. Перед проведением вакцинации все военнослужащие прошли обязательное тестирование на наличие антител.

Также в рамках подготовки к проведению Парада Победы личный состав парадных расчетов приступил к занятиям по одиночной строевой подготовке. Военнослужащие отрабатывают выполнение команд и строевых приемов.

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