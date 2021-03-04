Ради безопасности: российские миротворцы уничтожили 128 взрывоопасных предметов в Карабахе

Личным составом инженерного подразделения российского миротворческого контингента продолжаются работы с взрывоопасными предметами, обнаруженными на территории Нагорного Карабаха. За текущие сутки на специальном полигоне Баллыджа были уничтожены 128 взрывоопасных предметов, среди которых мины и артиллерийские снаряды различных калибров.

Уничтожение осуществляется методом подрыва с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ. Ежедневно к работам по утилизации ВОП привлекается около 10 военнослужащих российского миротворческого контингента.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.