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Удержать и перейти в наступление: мотострелки ЦВО провели учения в Сибири

Анна Берестовая
03:01 04.03.2021
Личный состав мотострелковых подразделений совершил марш по маршруту с глубоким покровом снега.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие мотострелкового соединения общевойскового объединения ЦВО в рамках ротно-тактических учений отработали учебно-боевые задачи на модернизированных боевых машинах пехоты БМП-2М. Мероприятия прошли на полигоне Юргинский.

Личный состав мотострелковых подразделений совершил марш на штатной технике по маршруту с глубоким покровом снега и вышел в район учебно-боевого применения в назначенное время, где занял оборону и осуществил маскировку техники. При отработке маневров военнослужащие отразили нападение условного противника, нанесли ему существенные потери, удержали важные районы местности и перешли в наступление.

Огонь по «противнику» велся из штатного вооружения боевых машин, а также из гранатометов РПГ-7В и автоматов АК. В учениях было задействовано около 500 военнослужащих и более 30 единиц военной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, а также войска РХБЗ и связи.

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