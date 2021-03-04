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Засыпать глубинными бомбами: корабли ТОФ атаковали подлодку «противника» в Японском море

Андрей Аркадьев
18:28 04.03.2021
Действия надводных кораблей, играя на стороне «противника», обеспечивала большая дизельная подводная лодка Приморской флотилии разнородных сил.
Засыпать глубинными бомбами: корабли ТОФ атаковали подлодку «противника» в Японском море
© Фото: Минобороны России
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Ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников» и БПК «Адмирал Трибуц» атаковали глубинными бомбами субмарину условного противника в Японском море, сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

В роли вражеской субмарины выступила дизельная подводная лодка Приморской флотилии разнородных сил. Ее экипаж успешно провел скрытное маневрирование и уклонение от атаки. С воздуха поддержку оказывал противолодочный самолет Ил-38 морской авиации. После обмена данными и установления координат подлодки, корабли атаковали подлодку реактивными глубинными бомбами.

«Маршал Шапошников» - большой противолодочный корабль проекта 1 155, входящий в состав Тихоокеанского флота. Назван в честь Маршала Советского Союза Бориса Шапошникова. Заложен в 1983 году на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

В ходе модернизации был переклассифицирован во фрегат, то есть стал универсальным кораблем, способным вести борьбу с наземными, надводными и подводными целями.

Имеет полное водоизмещение более 7,4 тысячи тонн, длину 163 метра, ширину 19 метров и осадку 7,8 метра. Скорость хода составляет 30 узлов, а автономность плавания 30 суток.

На фрегате установлены пусковые комплексы на 16 крылатых ракет «Калибр» или «Циркон». Также получил комплекс «Уран» и новейшее артиллерийское вооружение.

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