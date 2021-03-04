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США снабжают оружием боевиков в Сирии: совместное заявление координационных штабов России и САР

Андрей Аркадьев
17:45 04.03.2021
По данным ООН, отмечается рост активности бандформирований на неподконтрольных Дамаску территориях.
США снабжают оружием боевиков в Сирии: совместное заявление координационных штабов России и САР
© Фото: U.S. Department of Defense, Digital, Globallookpress
Американские артиллеристы на иракско-сирийской границе, июнь 2018
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Несмотря на усилия сирийского руководства по восстановлению мирной жизни в стране, США и их союзники продолжают проводить антисирийскую санкционную политику, фактически направленную на принуждение населения Сирии следовать указаниям западных стран. Об этом говорится в совместном заявлении координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев. Его подписали руководители штабов начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф.

«В нарушение международного права и Устава ООН американцы наносят авиационные удары по территории Сирийской Арабской Республики, оккупируют значительные территории страны и открыто поддерживают незаконные вооруженные формирования, тем самым стимулируя рост террористической активности», - говорится в сообщении.

По данным ООН, отмечается рост активности бандформирований на неподконтрольных Дамаску территориях. На юге страны террористы «Хайат Тахрир аш-Шам»* совершают нападения на подразделения правительственных силовых структур, государственные учреждения и сторонников примирения с сирийскими властями.

В центральной части страны фиксируются регулярные атаки боевиков ИГИЛ** на объекты социальной инфраструктуры и гуманитарные конвои. В ходе нападений и терактов в местах массового скопления гражданских лиц бандформирования широко применяют самодельные взрывные устройства.

В заявлении отмечается, что все шаги, предпринимаемые странами Запада, не имеют ничего общего с войной против терроризма в Сирии, а их истинной целью является безнаказанное разграбление национальных богатств суверенного государства-члена Организации Объединенных Наций.

«Для этого активно используется технология дробления страны и наращивается американское военное присутствие в богатой углеводородным сырьем северо-восточной части Сирии. Это, в частности, подтверждает и заявление бывшего президента США Дональда Трампа, по сути назвавшего нефть главной причиной нахождения воинского контингента США на территории САР», -  утверждают руководители координационных штабов.

Они добавили, что именно незаконное присутствие военных контингентов западных стран и их дестабилизирующая деятельность на территории Сирии требуют первостепенного внимания со стороны всего мирового сообщества, так как именно они способствуют ухудшению криминогенной и экономической ситуации в республике и во всем Ближневосточном регионе.

*«Хайат Тахрир аш-Шам» - террористическая организация, запрещена в РФ.

**«Исламское государство» (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещена в РФ.

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