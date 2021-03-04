В «яблочко» с воздуха: в ЮВО стартовал первый этап конкурса «Авиадартс-2021»

В авиационных частях Южного военного округа стартовал первый этап конкурса по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021». В соревнованиях принимают участие более 100 экипажей оперативно-тактической, военно-транспортной и армейской авиации соединений и воинских частей ЮВО. Всего около 1,2 тысячи военнослужащих летного и инженерно-технического состава.

В этом году в состязаниях проявят себя экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей МиГ-29СМТ и Су-30СМ, а также боевых ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и транспортно-боевых Ми-35 и Ми-8.

Экипажи преодолеют систему противовоздушной обороны, проведут воздушную разведку, отработают одиночный и парный пилотаж, боевое применение ракетно-бомбового вооружения по наземным целям, а также задачи воздушной навигации.

Для точной оценки бомбометания, пусков неуправляемых ракет и стрельб из авиационных пушек на полигонах создана специальная мишенная обстановка, имитирующая объекты, технику и аэродромы условного противника.