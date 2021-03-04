Снежные «Акации»: артиллеристы в Мурманске показали сверхточную стрельбу

Самоходные артиллерийские установки «Акация» стреляют поодиночке и залпами. С оглушающим грохотом бьют по условным танкам и пехоте противника. С закрытых позиций на удалении 5 километров. Стреляют боевыми бронебойными и осколочно-фугасными снарядами с радиусом поражения 250 метров.

«Самоходные артиллерийские установки абсолютно безотказные. Снег, метель, шквалистый ветер – им все ни по чем. И уж тем более такая погода – идеальная для прицельного огня. И сейчас мы услышим и увидим еще один залп. Но для этого нам нужно отойти на максимально безопасное расстояние», - рассказала корреспондент «Звезды» Елена Сивонен.

В 15-ти километрах от линии огня располагается командный пункт. Именно отсюда идет координация работы артиллерии, передача данных с поправкой, в том числе, на метеоусловия. И отсюда же лучше всего видно, куда попадают снаряды.

«Артиллерия – это точная наука. Были развернуты и метеопосты, и поправки все рассчитывались, это все учитывалось при стрельбе. Все мероприятия стрельбы и подготовки были выполнены в полном объеме, что, естественно, позволило выполнить все поставленные огневые задачи», - отметил начальник штаба отделения артиллерии отдельной мотострелковой бригады Максим Фролов.

На учениях задействуют новый радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы. Который, несмотря на довольно миролюбивое название «Аистенок», весьма опасен для противника. Несмотря на только начавшееся тестирование, военнослужащие уже знают об «Аистенке» абсолютно все.

«Здесь излучатель, а сигнал идет дугообразно. Вот сама антенна, сигнал излучается, поступает на сторону противника, а вот обрабатывающий шкаф. Он обрабатывает данные и отдает оператору на ноутбук», - рассказал командир отделения радиолокационной разведки Виталий Слободяник.

Высокочувствительный комплекс способен дать координаты целей противника, расположенных на расстоянии до 20 километров, с точностью до сантиметра. Верный помощник при ведении боевых действий в условиях Крайнего Севера.