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Шойгу отметил курсанта Военного университета, передавшего детскому дому выигранный автомобиль

Тимур Шерзад
13:12 04.03.2021
Глава Минобороны упомянул и проявленные курсантами на телеигре высокие эрудицию, выправку и уровень патриотизма. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сергей Шойгу заявил о важности повышения престижа военной службы. Он сделал это на тематическом селекторном совещании в Министерстве обороны. 

В качестве примера глава Минобороны привел выпуск программы «Поле чудес» от 20 февраля, посвященный Дню защитника Отечества. Поблагодарив участников и организаторов игры, министр отдельно отметил победителя. 

«Заслуживает самой высокой оценки поступок победителя игры - курсанта Военного университета Федора Никулина, который все свои призы, включая выигранный автомобиль, передал детскому дому», - подчеркнул министр. 

Глава Минобороны упомянул и проявленные курсантами на телеигре высокие эрудицию, выправку и уровень патриотизма. 

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