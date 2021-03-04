Армия Шойгу отметил курсанта Военного университета, передавшего детскому дому выигранный автомобиль Тимур Шерзад Глава Минобороны упомянул и проявленные курсантами на телеигре высокие эрудицию, выправку и уровень патриотизма. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Сергей Шойгу заявил о важности повышения престижа военной службы. Он сделал это на тематическом селекторном совещании в Министерстве обороны. В качестве примера глава Минобороны привел выпуск программы «Поле чудес» от 20 февраля, посвященный Дню защитника Отечества. Поблагодарив участников и организаторов игры, министр отдельно отметил победителя. «Заслуживает самой высокой оценки поступок победителя игры - курсанта Военного университета Федора Никулина, который все свои призы, включая выигранный автомобиль, передал детскому дому», - подчеркнул министр. Глава Минобороны упомянул и проявленные курсантами на телеигре высокие эрудицию, выправку и уровень патриотизма. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика