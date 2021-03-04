Шойгу отметил курсанта Военного университета, передавшего детскому дому выигранный автомобиль
Глава Минобороны упомянул и проявленные курсантами на телеигре высокие эрудицию, выправку и уровень патриотизма.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Сергей Шойгу заявил о важности повышения престижа военной службы. Он сделал это на тематическом селекторном совещании в Министерстве обороны.
В качестве примера глава Минобороны привел выпуск программы «Поле чудес» от 20 февраля, посвященный Дню защитника Отечества. Поблагодарив участников и организаторов игры, министр отдельно отметил победителя.
«Заслуживает самой высокой оценки поступок победителя игры - курсанта Военного университета Федора Никулина, который все свои призы, включая выигранный автомобиль, передал детскому дому», - подчеркнул министр.
Глава Минобороны упомянул и проявленные курсантами на телеигре высокие эрудицию, выправку и уровень патриотизма.