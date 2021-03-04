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Шойгу поздравил женщин с наступающим 8 Марта

Андрей Аркадьев
13:02 04.03.2021
Сегодня в рядах Вооруженных сил проходят службу почти 40 тысяч женщин, отметил глава ведомства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил женщин с Международным женским днем, который отмечается 8 Марта.

«Сегодняшнее совещание проходит в преддверии 8 Марта. Хотел бы искренне поздравить наших прекрасных женщин с этим замечательным праздником, праздником весны», - сказал глава ведомства.

Он добавил, что сегодня в рядах Вооруженных сил проходят службу почти 40 тысяч женщин. Из них свыше четырех тысяч носят офицерские погоны.

«Женщины-военнослужащие достойно переносят тяготы и лишения армейской жизни, при этом добиваются значительных успехов», - отметил министр.

По словам Шойгу, только в прошлом году 302 женщины-военнослужащих получили государственные награды, в том числе тридцать одну - боевую. Почти девять тысяч отмечены ведомственными наградами, добавил глава ведомства.

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