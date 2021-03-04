Шойгу: избавление от устаревшего и непригодного военного имущества дало 6,5 миллиарда рублей

Сергей Шойгу сказал, что избавление от устаревшего и непригодного военного имущества дало миллиарды рублей. Соответствующее заявление было сделано на тематическом селекторном совещании в Министерстве обороны.

«В соответствии с государственным оборонным заказом на 2020 год было заключено 59 контрактов на передачу предприятиям промышленности имущества, не имеющего перспектив дальнейшего применения в Вооруженных силах», - отметил министр.

Итогом этого стало получением государством 1 миллиарда и 680 миллионов рублей. Помимо этого, глава Минобороны отметил эффективность работы по утилизации пришедшего в негодность военного имущества.

Это выразилось, например, в том, что за 2020 год с территории воинских частей было вывезено 242 тысячи тонн металлолома - на 62% больше, чем в предшествующем году.

Всего по итогам утилизации устаревшего и непригодного военного имущества стало пополнение федерального бюджета на 6,5 миллиарда рублей.