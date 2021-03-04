Шойгу назвал число привитых от коронавируса военнослужащих

Более 360 тысяч человек привиты от COVID-19 в Вооруженных силах РФ, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

«Продолжается плановая вакцинация личного состава. На сегодня привито более 360 тысяч военнослужащих», - отметил он.

По словам Шойгу, активно идет вакцинация постоянного состава учебных заведений Минобороны, слушателей и курсантов вузов. На данный момент привито более 50 тысяч человек.