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Шойгу назвал число привитых от коронавируса военнослужащих

Андрей Аркадьев
12:52 04.03.2021
Активно идет вакцинация постоянного состава учебных заведений Минобороны, слушателей и курсантов вузов. На данный момент привито более 50 тысяч человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Более 360 тысяч человек привиты от COVID-19 в Вооруженных силах РФ, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

«Продолжается плановая вакцинация личного состава. На сегодня привито более 360 тысяч военнослужащих», - отметил он.

По словам Шойгу, активно идет вакцинация постоянного состава учебных заведений Минобороны, слушателей и курсантов вузов. На данный момент привито более 50 тысяч человек.

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