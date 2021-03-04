Армия Шойгу: число выздоровевших от COVID-19 в ВС РФ превышает число заболевших последние 4 месяца Андрей Аркадьев Сейчас в военно-медицинских организациях на стационарном лечении находится менее 400 военнослужащих. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Число выписанных военнослужащих в Вооруженных силах РФ превышает число заразившихся коронавирусом за последние четыре месяца, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в четверг. «Благодаря своевременно принятым мерам нам удалось стабилизировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию, обстановку в целом в войсках, значительно снизить число заболеваний COVID-19. За последние 4 месяца количество выписанных существенно превышает число инфицированных, тех, у кого выявлена новая коронавирусная инфекция», - сказал он. По словам главы военного ведомства, сейчас в военно-медицинских организациях на стационарном лечении находится менее четырехсот военнослужащих, при этом все медицинские учреждения Министерства обороны работают в обычном режиме. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика