Расчеты С-400 и «Панцирей» на Камчатке борются за «Ключи от неба»

Зенитчики на Камчатке сейчас оспаривают «Ключи от неба». Так называется конкурс профессионального мастерства, в котором участвуют расчеты комплексов С-400 и «Панцирь».

Военнослужащие выполняют задачи по обнаружению, захвату, сопровождению и уничтожению целей, а также готовят машины к маршу, заряжают пусковые установки и соревнуются в вождении.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.