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Спецназовцы ЦВО поздравили участниц Великой Отечественной войны с наступающим 8 Марта

Анна Берестовая
00:47 04.03.2021
Военнослужащие вручили женщинам-героиням цветы и подарки.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Самарской области военнослужащие бригады специального назначения ЦВО начали поздравлять участниц Великой Отечественной войны с наступающим Международным женским днем. В первый день акции праздник был организован для 97-летней Выдуц Анны Пантелеймоновны (Орден Отечественной войны 2 степени, медали «За боевые заслуги», «Жукова», «За победу над Германией»), 95-летней Студеникиной Татьяны Ивановны, 94-летней Глуховкиной Полины Васильевны (Орден Отечественной войны 2 степени, медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейные медали) и 95-летней Скрипиной Анны Федоровны.

Военнослужащие поблагодарили ветеранов стойкость и героизм, проявленные при защите Отечества от немецких захватчиков, и мирное небо над головами, а также пожелали им крепкого здоровья, добрых вестей, радости и улыбок, вручив цветы и подарки.

Военный оркестр на духовых и ударных инструментах сыграл попурри из маршей на тему песен: «На безымянной высоте», «В землянке», «Синий платочек». Ветераны смотрели за музыкальным представлением из окон своих квартир и были очень впечатлены. Акция по поздравлению участниц войны была организована совместно с военными комиссариатами районов и Советом ветеранов.

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