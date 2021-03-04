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«Терминаторы» и «Аллигаторы» над одним полигоном: десантники разгромили «противника» под Новороссийском

Анна Берестовая
00:30 04.03.2021
Всего в учениях задействованы более 500 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка.
«Терминаторы» и «Аллигаторы» над одним полигоном: десантники разгромили «противника» под Новороссийском
© Фото: Минобороны РФ
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На полигоне Раевский Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае стартовала активная фаза тактических учений с усиленным батальоном гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка. В ходе этапа десантники, совершив маневр на штатной технике (новейших БМД-4М, БТР-МДМ «Ракушка», танках Т-72Б3 и бронетранспортерах), заняли выгодные рубежи.

В  ходе мероприятия «противнику» при приближении было нанесено поражение сосредоточенным огнем и огнем по отдельным целям силами минометной батареи 120-мм минометов «Сани», пусками ракет из ПТРК «Корнет» противотанковой батареи гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка и танковой роты отдельного танкового батальона. Также военнослужащие создали условия для собственных последующих действий.

Далее, танковая рота на Т-72Б3 совместно с десантно-штурмовым батальоном на БМД-4М, перешли в наступление, уничтожив легкобронированную технику и личный состав условного противника из штатного вооружения танков и боевых машин десанта, стрелкового оружия и гранатометов.

Всего в учениях задействованы более 500 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка, около 50 единиц боевой и специальной техники, четыре транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор», два ударных вертолета Ка-52 «Аллигатор» и два самолета-штурмовика Су-25.

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